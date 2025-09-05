Un estudio dirigido por la farmacéutica Mindmed de Estados Unidos, arrojó que el LSD es capaz de reducir algunos síntomas de la ansiedad.

Destacándose sobre todo los buenos resultados del uso de LSD en personas con ansiedad moderada y severa en pacientes de Estados Unidos.

Mujer con ansiedad. (Freepik / Freepik)

El estudio sobre el uso de LSD en personas con ansiedad se realizó de manera meticulosa

Debido a que se trata de un fármaco poderoso, el estudio con LSD en personas con ansiedad en Estados Unidos, se llevó a cabo de manera bastante meticulosa.

La investigación se realizó durante 3 meses, luego que los pacientes recibieron una sola dosis de LSD, donde estuvieron bajo supervisión profesional.

Esto debido a que la administración de este fármaco puede causar “experiencias subjetivas poderosas”, mismas que requieren atención inmediata.

Lo anterior lo señaló Frederick Barrett, del centro psicodélico de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, el cual revisó el estudio, pero no fue parte de este en ninguna de sus etapas.

Durante toda la investigación, los pacientes no tuvieron acceso a terapia o a algún otro medicamento.

Esto debido a que en otros estudios, no se puede definir si en realidad es son los fármacos experimentales los que ayuda, es la terapia o las medicinas tradicionales.

Gracias a esto en la etapa de vigilancia, los científicos notaron una disminución sustancial de los síntomas de la ansiedad.

Ansiedad

Aún hay dudas sobre la efectividad del LSD en personas con ansiedad

Si bien parece que se ha dado un paso sobre el uso del LSD en Estados Unidos como medicamento para personas con ansiedad, el estudio parece estar algo sesgado.

Pues no se detalla si hubo preparación ni el seguimiento que recibieron los pacientes a los que les fue suministrado el LSD.

Además el grupo de control solo consto de 200 personas, si bien en el primer mes todos tuvieron mejora general, al final solo el 50% fue considerado como positivo.

Hay que señalar que se administraron diferentes dosis, quienes mostraron mejoría más alta, fueron los que consumieron la muestra más fuerte de 100 microgramos.

Además no se pudo hacer una revisión más puntual debido a que cuando se administraron placebos, gran parte de los pacientes identificaron la “copia”.

Sin olvidar que al solo tener seguimiento por unos cuantos meses, no se sabe realmente por cuanto tiempo se pueden mantener los beneficios.

Es por ello que ya se planean nuevos estudios para confirmar los resultados, además de pedir una aprobación de la FDA de Estados Unidos.

Con el fin de abrir la posibilidad de elaborar medicamentos con este fármaco, si los resultados son positivos.