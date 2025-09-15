Estonia ordena el cierre de su espacio aéreo en frontera con Rusia ante supuestas incursiones de drones de guerra.

La guerra Rusia Ucrania llega a su día 2000, pese a que se ha buscado la paz, los ataques siguen y como consecuencia los drones militares ya habrían cruzado el espacio aéreo de otros países.

En respuesta países cercanos a Rusia y Ucrania encienden las alarmas y comienzan a tomar acciones.

Estonia ordena el cierre de su espacio aéreo en frontera con Rusia por supuestas incursiones de drones de guerra

Ahora Estonia ordena el cierre de su espacio aéreo en frontera con Rusia tras ataques con drones ucranianos en la región de Leningrado y el aumento de la actividad militar rusa.

Hasta ahora el primer vuelo afectado fue el de Tartu a Helsinki, que ya ha sido cancelado, según informa ERR.

Información que circula en redes indica que el comandante de la Fuerza Aérea de Estonia, Riivo Valge dijo que la restricción permitirá un control más estricto del espacio aéreo.

Además de que señaló que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene dificultades para detectar objetivos a baja altura en la región, y que estas zonas están diseñadas para ayudar a los operadores a detectar con mayor eficacia los drones que cruzan hacia Estonia.

Hasta ahora no se ha especificado cuanto tiempo podrá durar la prohibición.

Rumania también acusa a Rusia por violar su espacio aéreo con drones de guerra en ataque a Ucrania

Pero además de Estonia y en días recientes Polonia, ahora Rumania también acusa a Moscú por violar su espacio aéreo con drones de guerra en ataque a Ucrania.

La violación del espacio aéreo de Rumania habría ocurrido el pasado sábado 13 de septiembre durante la noche, cuando las fuerzas de ese país enviaron a dos cazas F-16 para supervisar la situación tras los ataques contra Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Los aviones “detectaron un dron en el espacio aéreo nacional” y lo rastrearon hasta que “desapareció del radar”, añadió.

El dron “no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza inminente para la seguridad de la población”, según el comunicado.

El ministerio agregó que se desplegaron equipos para buscar posibles restos del aparato.

Cabe recordar que Rumania es un miembro de la OTAN, ha reportado la caída de varios fragmentos de drones en su territorio desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022, especialmente desde que Rusia intensificó sus ataques contra los puertos ucranianos