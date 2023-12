Un joven desapareció en Pozuelo de Alarcón en Madrid, España tras dejar tres extraños mensajes: te contamos todo sobre el caso de Iago.

A través de redes sociales se ha viralizado el caso de la desaparición de Iago, un adolescente de 19 años al que se le vio por última vez el 27 de diciembre de 2023.

Por esto, la desesperación y angustia de sus familiares y amigos avanza a cada minuto, mientras de su paradero, se cuenta con nula información.

El joven Iago, quien es residente de la zona de Pozuelo de Alarcón, desapareció sin dejar huella cerca de las 19:00 horas local, mientras regresaba de un concierto.

Sin embargo, existen tres videos que han consternado a las redes, los cuales complicarían más el caso de desaparición del joven Iago.

Iago desapareció en Pozuelo de Alarcón, Madrid (Gobierno de España)

Antes de su desaparición, Iago dejó tres turbios videos

Previo a su desaparición en Pozuelo de Alarcón en Madrid, España, el joven Iago dejó tres videos que han calificado en redes como “turbios”.

El material audiovisual fue grabado por el mismo Iago con su dispositivo móvil, después de llegar de un concierto al que asistió con amigos.

Alrededor de las 20:00 horas local, el adolescente originario de Madrid, España, abandonó su vivienda por su propio pie.

Antes de irse, Iago dejó su teléfono celular con el que grabó los tres videos, y se llevó su identificación, las llaves de su casa y su cartera.

Lo anterior fue revelado por el padre de Iago, Giacomo Negronetti, quien ha estado usando la cuenta de Instagram de su hijo para difundir información que sea útil para el caso de desaparición.

Los familiares del joven que desapareció en Pozuelo de Alarcón, sospechan que también partió con una mochila, calzado y un saco de dormir.

🚨SE BUSCA🚨

La policía busca a Iago, un joven de 19 años. Llegó a su casa al amanecer del jueves. Envió 3 vídeos, dejó su móvil y se marchó de su casa de Pozuelo de Alarcón.

Su padre reporta la última hora de su búsqueda en sus redes pic.twitter.com/7tMSZaocfQ — Ac2ality (@ac2ality) December 29, 2023

“No me vais a volver a ver”; señaló Iago en un video previo a su desaparición

El joven Iago mandó tres mensajes “turbios” a sus contactos, a quienes alarmó profusamente en los que declaró: “no me vais a volver a ver”.

Las personas a los que les llegó la misiva, apuntan que Iago se notaba muy afectado e incluso, creyeron que se trataba de una broma de los Santos Inocentes, ya que los hechos coincidieron con esta fecha.

“Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver”, aseguró Iago antes desaparecer en Pozuelo de Alarcón en Madrid, España.

Se llama IAGO. Es de Pozuelo de Alarcón. Lleva desaparecido desde las 6 de la mañana. Así iba vestido hoy. Por favor difundid🙏🏻 pic.twitter.com/rDXFufuIGA — Susana Alonso Miguel (@SusanaAlon60016) December 28, 2023

Autoridades de España trabajan para dar con el paradero de Iago

Por su parte, la Policía Nacional de España, comenzó las indagatorias por el caso de desaparición, al mismo tiempo que solicitaron la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Iago.

Pese a las investigaciones, ni las autoridades, Protección Civil o instituciones hospitalarias tienen indicios de su ubicación.

Sin embargo, los padres del joven esperan que su desaparición se trate de una broma, pues uno de sus amigos confesó que en los últimos días, Iago se preguntaba qué pasaría si dejara su hogar sin avisar a nadie.

“¿Te imaginas que te vas dos días de casa y no dices nada?”, cuestionó Iago antes de desaparecer en Pozuelo de Alarcón en Madrid, España.