México.- Un estadounidense fue golpeado por mexicanos radicados en Las Vegas, Nevada, luego de que este los llamara “sucios” y les mostrara tatuajes del Ku Kux Klan.

El incidente fue dado a conocer en Reddit. En un video se ve a los mexicanos en el Strip de Las Vegas, en Estados Unidos, siendo provocados por un sujeto racista de playera roja que los molesta con insultos y mostrándoles el tatuaje de la organización racista.

Uno de los mexicanos agredidos golpeó al estadounidense. Un acompañante del racista intentó entrar a la pelea pero fue golpeado por otros connacionales. Todo esto mientras sonaban corridos de fondo.

El racista y su acompañante terminaron en el suelo siendo golpeados por los mexicanos, mientras testigos grababan el incidente.

Los mexicanos se retiraron del sitio después del altercado, según los comentarios de Reddit, sin que la autoridad interviniera.

Se desconoce la identidad de los participantes, tanto del estadounidense y su acompañante como de los connacionales involucrados en el altercado físico.