Estados Unidos rechazó una solicitud realizada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) para obtener documentos relacionados con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Si bien se reconoce la existencia de registros en el FBI, estos están exentos de divulgación. Estados Unidos

Según información difundida por el periodista Ioan Grillo, el rechazo se debió a que, aunque existen registros del caso, estos están exentos de divulgación pública.

Estados Unidos rechaza solicitud FOIA sobre la detención de El Mayo Zambada (Especial )

FBI negó registros sobre detención de El Mayo Zambada por “violación a los intereses de privacidad”

En redes sociales, el periodista Ioan Grillo dio a conocer que el investigador Joe Hefferon presentó una solicitud por la que buscaba acceder a información relacionada con el arresto de El Mayo Zambada.

El requerimiento también buscaba obtener más detalles sobre el presunto traslado transfronterizo del histórico líder del Cártel de Sinaloa; sin embargo, esto fue negado por el FBI.

Lo anterior, porque el organismo de Estados Unidos determinó que los documentos que se solicitaban no pueden hacerse públicos según las excepciones previstas en la legislación estadounidense.

El documento difundido por Ioan Grillo también señala que la negación obedeció a que su divulgación violaría los intereses de privacidad personal de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

Su tramitación supondría una invasión injustificada de la privacidad personal. Por consiguiente, su solicitud queda cerrada. Estados Unidos

Estados Unidos rechaza solicitud FOIA sobre la detención de El Mayo Zambada

FBI reconoce que tiene registros sobre la detención de “El Mayo” Zambada, pero rechaza divulgar documentos

En el documento difundido por Ioan Grillo, el FBI reconoció la existencia de registros relacionados con Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

No obstante, la carta no especifica qué documentos conserva, qué información contienen ni si incluyen comunicaciones sobre la operación que derivó en la llegada de ambos hombres a Estados Unidos.

La detención de ambos, ocurrida el 25 de julio de 2024 en Texas, generó cuestionamientos sobre las circunstancias del traslado, la participación de las autoridades estadounidenses y el conocimiento de las mexicanas.