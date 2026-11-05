El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una condena de 30 años de prisión para Antonio Oseguera, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

La petición fue presentada ante la jueza federal Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, mediante un memorándum de sentencia. El veredicto final de la pena será el próximo 13 de noviembre.

Justicia de Estados Unidos solicita 30 años de prisión para Antonio Oseguera, “Tony Montana”

La defensa de Antonio Oseguera, “Tony Montana”, envió una serie de documentos a la encargada del caso, detallando que su cliente pedía clemencia para obtener como condena solo 20 años en prisión.

Antonio Oseguera, “Tony Montana”, acepta condena de 20 años por narcotráfico en Estados Unidos (Redes sociales)

En el documento, los abogados argumentaron que Antonio Oseguera, “Tony Montana”, tiene ya 68 años de edad y un estado de salud deteriorado, que le impediría terminar su condena y regresar con su familia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también envió un memorándum a la jueza del caso y solicitó imponer 30 años en prisión, pese a que esta pena se encuentra por debajo del tanto establecido en las directrices federales.

Estados Unidos pide 30 años de prisión para Antonio Oseguera, “Tony Montana” (Redes sociales)

Antonio Oseguera se declaró culpable el 31 de julio de 2026 por los delitos de conspiración para distribuir drogas con destino a Estados Unidos, así como posesión de un arma de fuego.

Las dos solicitudes de sentencia serán tomadas en cuenta por la jueza Beryl A. Howell, quien determinará la pena definitiva de Antonio Oseguera, quien fue extraditado a Estados Unidos en febrero 2025.