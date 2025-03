El gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, confirmó que hay negociaciones entre distintas dependencias para que se compartan las bases de datos de contribuyentes que pagan impuestos con los registros de deportaciones y/o personas deportables.

El intercambio de datos fiscales sería entre el Servicios de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Andrew Weisberg, abogado del Departamento de Justicia, reveló dicha información durante esta semana en una audiencia en Washington.

De esa manera, se incrementarían las deportaciones a cargo del Servicio de control de Inmigración y Aduanas (ICE), que están bajo presión del presidente de Estados Unidos para realizar más deportaciones.

Actualmente los migrantes sin documentos pueden registrarse en el IRS y pagar impuestos, aunque esta agencia tiene el compromiso de mantener su información de manera confidencial y solo caben menores excepciones.

Estados Unidos: Defensores de migrantes se niegan a que información de contribuyentes ponga en riesgo a migrantes

Organizaciones en defensa de migrantes han señalado que la divulgación de estos datos pone en riesgo a miles de personas en situación irregular, no obstante, eso no lo creyó el juez de distrito Dabney Friedrich pues señaló que no hay pruebas suficientes de que se viola la ley.

De acuerdo con Andrew Weisberg, la información de las personas estaría protegida y solo respondería IRS a DHS cuando se hicieran solicitudes puntuales .

Estados Unidos: Se mantienen pláticas entre IRS y DHS para deportar a mayor cantidad de migrantes

El caso no es nuevo, varios medios de comunicación estadunidenses informaron que dentro del gobierno de Donald Trump, DHS pidió en febrero a IRS la dirección de 700 mil personas sospechosos de estar en Estados Unidos sin documentos

Hasta ahora funcionarios han asegurado que no han proporcionado dicha información.

Ello no significa que el riesgo haya pasado pues ambas dependencias siguen en pláticas con el mismo objetivo, aunque no se ha detallado sobre las mismas.

Esta sería otra táctica más a fin de deportar a la mayor cantidad de personas posibles, como lo pretende el gobierno de Donald Trump.