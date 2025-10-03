Estados Unidos destruye barco con presunta droga cerca de Venezuela.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos informó en redes sociales que por ordenes del presidente Donald Trump se destruyó una embarcación acusada de transportar supuesta droga.

Con un video compartió el momento en el que las fuerzas estadounidenses hundieron el barco, donde murieron 4 personas que estaban a bordo.

De acuerdo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth este ataque ocurrió en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

Según Pete Hegseth el barco estaba catalogado como parte de las Organizaciones Terroristas Designadas y destruido por el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM).

En un recuento de daños, el secretario de Defensa de Estados Unidos, reveló que murieron 4 personas acusadas de ser "narcoterroristas“, mientras que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Se desconoce la identidad de estas 4 personas que murieron en la embarcación que supuestamente transportaba droga hacia Estados Unidos.

También según Pete Hegseth este barco transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos”.

Aunque no dio detalles de qué tipo de droga ni tampoco dijo a qué organización criminal pertenecía esta supuesta embarcación ligada al narcotráfico.

Lo que sí aseguró el secretario de Defensa de Estados Unidos es que esta embarcación navegaba sobre una conocida ruta del narcotráfico.

Incluso en redes sociales compartió un video donde las fuerzas de Estados Unidos estuvieron “cazando” a este barco acusado de transportar droga, y cómo es que con un ataque dirigido hicieron explotar la embarcación.

En las imágenes sólo se pueden ver cómo es que el barco terminó en llamas en medio del mar, mientras que la tripulación que estaba abordo el video no es muy claro.