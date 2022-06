Chofis López sufrió un asalto en México que le ha impedido regresar a Estados Unidos para reportarse con el San José Earthquakes después del parón de la MLS a raíz de la fecha FIFA.

La Chofis López, futbolista del Club Chivas que milita en la MLS con el San José Earthquakes, fue despojado de sus pertenencias y documentos en Guadalajara.

A través de su cuenta de Instagram, la ‘Chofis’ compartió una historia para hablar sobre la situación que atraviesa, y como debido al asalto se ha visto imposibilitado de volver con su equipo en la liga profesional norteamericana.

“Quisiera comunicarles que no he podido jugar ni mucho menos estar con mi equipo ya que vine a Guadalajara unos días y en esos días sufrí de un asalto donde me robaron todas mis pertenencias incluida mi visa y mi pasaporte” escribió.

“Ya estoy en el proceso para poder tramitarlo todo lo más rápido posible” agregó López en una imagen donde se le al interior de un automóvil.

La Chofis López sufrió un asalto mientras estaba en Guadalajara. (@eduardolopezchofis / Instagram)

Javier Eduardo López: ¿Tiene posibilidades reales de quedarse en la MLS?

Javier Eduardo López llegó a la MLS de la mano de Matías Almeyda en el año de 2020, luego de la salida del entrenador argentino del Club Chivas y tras tomar el puesto de director técnico en el San José Earthquakes.

A pesar de su físico, la ‘Chofis’ tuvo actividad mientras Matías Almeyda se mantuvo en San José, sin embargo, sus minutos estarían contados en el futbol de Estados Unidos con la salida de ‘El Pelado.’

Con la llegada de Alex Covelo al banquillo las posibilidades de que López se quede en la MLS lucen bastante lejanas, por lo que estaría de regreso en la Liga MX para el Apertura 2022.

Chofis López

Javier Eduardo López: Números en la MLS en 2022

Partidos jugados: 5

Goles: 1

Asistencias: 0

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok