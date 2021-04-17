México.- Luego de que el pasado viernes 1 de marzo, Juan Manuel Muñoz Luévano, alias 'El Mono', señalado como presunto operador de la organización criminal de Los Zetas en Europa, se declaró inocente de 6 cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante una Corte federal de San Antonio, Texas.

'El Mono', quien estaba preso en España, fue entregado a las autoridades estadounidenses para enfrentarse a la justicia por los cargos que se le imputan, sin embargo en su declaración inicial presentada por escrito, negó los delitos que se le imputan.

Ante ello, la jueza Elizabeth Chestney, de la Corte para el Distrito Oeste de Texas, ordenó que Muñoz continúe preso sin derecho a fianza, en tanto se determina la fecha para el juicio en su contra.

En su declaración, el presunto criminal también renunció a su derecho de comparecer en audiencia pública ante la Corte para escuchar los cargos en su contra, así como a su derecho de oponerse a la petición de la fiscalía para mantenerlo recluido.

Investigaciones destacan que ‘El Mono’, presuntamente coordinaba desde un suburbio en Madrid operaciones de trasiego de drogas a diferentes países de Europa, y además la Policía de España detectó sus relaciones con funcionarios de Coahuila durante las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés.

Desde enero del año 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado una acusación contra Muñoz Luévano, qe se conservó bajo reserva desde entonces, hasta que el 21 de marzo de 2016, tras el arresto en Madrid, se ordenó su publicación.