El festival de música electrónica Tomorrowland 2026, celebrado en Boom, al norte de Bruselas, quedó envuelto en un escándalo luego de que la Policía Federal belga detuvo a 403 personas por posesión de drogas.

La Fiscalía de Amberes informó que entre las sustancias incautadas se encontraron pastillas de éxtasis (MDMA), cocaína, ketamina, metanfetaminas y polvos sintéticos conocidos como “rosas”.

El operativo se realizó durante el Tomorrowland 2026, considerado uno de los más importantes del mundo, y puso en alerta a las autoridades europeas.

Nota en desarrollo...