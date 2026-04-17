El K-pop se encuentra envuelto en un nuevo escándalo, luego de que Kim Jung Hoon, identificado como hermano de la integrante de Blackpink, Jisoo, fuera detenido en Seúl tras recibir acusaciones de agresión sexual.

De acuerdo con la información, Kim Jung Hoon de 30 años fue detenido por la policía en el sector de Gangnam, en Seúl, luego de que una mujer lo señalara como el responsable de agredirla sexualmente.

Derivado de esto, la policía de Seúl ya se encuentra investigando, toda vez que el hermano de Jisoo ya cuenta con otros señalamientos por el delito de agresión sexual.