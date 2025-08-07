Una vez más, Lisa de Blackpink se volvió tendencia ahora por el vestuario que está utilizando en el Deadline Tour, gira que arrancó el pasado 5 de julio en Goyang, Corea del Sur.

A Lisa, quien está acostumbrada a robar cámara por su estilo de moda, hoy le aplauden la decisión que tomó para Deadline Tour, la tercera gira mundial de Blackpink.

Lisa de Blackpink sorprende a sus fans en el Deadline Tour con una decisión en su atuendo que están agradeciendo

El pasado 3 de agosto, Blackpink llevó su Deadline Tour al estadio de Francia, recinto donde 80 mil personas disfrutaron de los éxitos del grupo surcoreano que incluye la participación de Lisa.

Para sorpresa de los fans de Blackpink, en algún momento del espectáculo, la cantante tailandesa Lisa arribó el escenario vestida de colegiala.

Como en otras ocasiones, la diminuta falta de la rapera, de 28 años, dejó expuesta su ropa interior, la cual era de color nude, el gran acierto de la cantante según indican sus fans.

Por supuesto, un video protagonizado por Lisa y su ropa interior color nude, ya se viralizó en TikTok:

Nadie pasa por alto que la cantante de la agrupación femenina ha escandalizado por usas excéntricas prendas.

En la Met Gala 2025, Lisa generó polémica al llevar en su ropa interior el rostro impreso de Rosa Parks, quien fue una figura importante del movimiento por los derechos civiles y políticos.

¿Deadline Tour de Blackpink llegará a México?

Deadline Tour de Blackpink pasará por Asia, Norteamérica y Europa. Hasta el momento, no hay fechas para Latinoamérica, y por supuesto, se desconoce si ésta llegará a México.

¿Y México? Blackpink ni nos topa para 2025 World Tour (Blackpink)

Sin embargo, aunque Deadline Tour concluirá el 25 de enero del próximo año, es decir, en el 2026, en Hong Kong, fans mexicanos no pierden las esperanzas.

Sobre todo porque Blackpink, según Glamour, declaró que aún hay detalles por revelar, lo que alimenta las esperanzas de que el tour se extienda a otras partes del mundo y que, por supuesto, llegue a México.

Cabe mencionar que en esta gira la agrupación está arribando grandes estadios.