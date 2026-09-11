Isabel Allende Bussi, ex senadora chilena e hija del expresidente Salvador Allende en Chile, ha reaccionado a la suspensión del acto del 11 de septiembre que conmemora el golpe de Estado de la dictadura de Augusto Pinochet.

Por lo que Isabel Allende lamentó que el gobierno actual del presidente José Antonio Kast no pueda ser capaz de conmemorar “la democracia de sus instituciones”.

“Es lamentable, que los gobiernos no sean capaces de conmemorar a todas las personas que perdieron la vida por la ruptura de la democracia de sus instituciones, de los largos años que nos ha acompañado la democracia de nuestro país”. Isabel Allende Bussi, ex senadora chilena e hija del expresidente Salvador Allende

Por lo que Isabel Allende señaló al presidente José Antonio Kast de ser “un defensor de Pinochet” tras suspender el acto del 11 de septiembre.

“Todos hemos escuchado las palabras de Kast, claramente es un defensor de Pinochet, de la dictadura y no tiene la sensibilidad de entender lo que significó en nuestro país, la pérdida de los derechos humanos, las vidas y que nada nunca podrá justificar el haber torturado, perseguido, exiliado, quemada, hacer desaparecer es algo que no tiene justificación”. Isabel Allende Bussi, ex senadora chilena e hija del expresidente Salvador Allende

Esto luego de que José Antonio Kast, presidente de Chile desde marzo de 2026, señaló que no tendrá un acto oficial a 53 años del golpe de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.

🔴 Isabel Allende por la no realización de acto conmemorativo del 11 de septiembre: "(Kast) es un defensor de Pinochet, de la dictadura y no tiene la sensibilidad de entender lo que significó en nuestro país la pérdida de los derechos humanos"



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Isabel Allende acusa a José Antonio Kast de no ser un jefe de estado con autoridad y entendimiento de la democracia

Tras lamentar la suspensión del acto del 11 de septiembre, Isabel Allende también acusó a José Antonio Kast de no ser un jefe de estado con autoridad y entendimiento de la democracia.

Pues Isabel Allende argumentó que no recordar la fecha del 11 de septiembre es no “entender el llamado de la democracia”, ya que ante una crisis jamás se debe recurrir a la fuerza, como la que vivió Chile con Pinochet.