La República de Chile no tendrá acto oficial por la conmemoración del golpe de Estado este 11 de septiembre de 2026, a 53 años de la dictadura de Augusto Pinochet.

Así lo anunció el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, quien realizará un viaje a la región de Los Ríos como parte de su agenda habitual.

Cabe destacar que Kast es el primero en ser electo presidente, desde el fin de la dictadura, que apoyó abiertamente a Pinochet.

Presidente Kast no dará acto oficial por golpe de Estado en Chile

José Antonio Kast, presidente de Chile desde marzo de 2026, señaló que no tendrá un acto oficial a 53 años del golpe de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.

El presidente, quien apoyó la dictadura que terminó el 11 de septiembre de 1990, resaltó que no tiene problema con que el pueblo de Chile quiera hacer una oración.

Asimismo, resaltó que “nosotros estamos hoy día orando por el Chile de hoy y el Chile del futuro”.

Cabe señalar que en 36 años tras la dictadura de Pinochet, José Antonio Kast es el primer mandatario que no realiza un acto oficial por el golpe de estado y el asesinato del presidente socialista Salvador Allende.

Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el 11 de septiembre es un día sensible para los chilenos y aseveró que el gobierno es respetuoso de este sentimiento.

Sin embargo, están enfocados en el trabajo prioritarios para las personas para construir “un mejor Chile”, donde la diferencias no lleve al país “a los extremos del pasado”.

“Estamos preocupados y trabajando día a día en las prioridades de las personas. Y pensando cómo ese trabajo contribuye a construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado” Claudio Alvarado, ministro del Interior de Chile

Cabe destacar que, a pesar de que la dictadura fue derrocada hace 36 años, todavía hay más de mil 400 personas desaparecidas.

Además, hay más de mil casos en investigación, la mayoría por torturas durante la dictadura de Pinochet.