Claudia Ruiz Massieu, diputada de Movimiento Ciudadano, explicó por qué la reforma al Poder Judicial no es sobre justicia.

En entrevista con Juan Becerra para Radio Fórmula, hoy miércoles 4 de septiembre Claudia Ruiz Massieu habló sobre la reforma al Poder Judicial a un día de que fue aprobada en la Cámara de Diputados.

La diputada fue cuestionada sobre las condiciones en las que se desarrolló la discusión en la sede alterna, así como su opinión sobre la reforma al Poder Judicial para la que votó en contra.

Claudia Ruiz Massieu declaró que la reforma al Poder Judicial no tomó en cuenta a los trabajadores y otras instancias que externaron su preocupación a la iniciativa.

Al recalcar que votó en contra de la iniciativa de AMLO, Claudia Ruiz Massieu explicó que no se trata de la reforma al Poder Judicial que se necesita ni tampoco es sobre justicia.

Sergio Mayer y Cuauhtémoc Blanco: Los tunden por comer tacos y no saber ni qué votaban durante debate de reforma al Poder Judicial

Reforma Judicial: Senado aprueba sede alterna por si no los dejan sesionar

“Voté en contra porque creo que esa no es la reforma de Justicia ni del Poder Judicial que necesitamos; es más, ni siquiera es una reforma al Poder Judicial, no es una reforma para la justicia, no es una reforma tampoco popular que tome en cuenta el punto de vista de los mexicanos”.

Claudia Ruiz Massieu