Desde las 04:00 horas de hoy 3 de septiembre trabajadores del Poder Judicial arman bloqueo por la discusión de la reforma del Poder Judicial en la Cámara de Diputados.

Cerca de 700 trabajadores comenzaron bloqueos en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, pero poco a poco fueron llegando más para evitar el paso de los diputados que trataron de irrumpir por los diferentes ingresos. En el punto se registraron jaloneos y enfrentamientos.

Por el momento aún no se sabe si los diputados irán a la vieja sede de la Cámara de Diputados para poder dar inicio a la sesión donde se discutirá la reforma al Poder Judicial, o alguna otra sede alterna como el Centro Nacional Banamex.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ministro Javier Laynez Potisek de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó postularse como candidato en la votación de jueces y ministros en caso de aprobación de reforma al Poder Judicial.

El ministro Javier Laynez es el primero de la SCJN en rechazar esta posibilidad, ya que argumentó que sabe que no podría ganar e incluso por una ética ha tomado la decisión de no participar.

“Yo te diría, no Ciro... primero porque va contra mis principios, no creo que eso sea el sistema adecuado por todo lo que se ha señalado una elección compromete tu voto, compromete tu objetividad.

Y lo que es muy natural para elegir un representante popular encabeza una causa, compra una causa y eso es natural que un juez no puede ser es exactamente lo contrario, no puede salir a buscar apoyos que se los van a cobrar.

Entonces primero estoy en contra de ese sistema, yo estoy por el sistema de mérito que se adoptó hace 30 años en este país, precisamente para cambiar las cosas, entonces sería ir en contra de los principios.

Segundo, por favor Ciro es claro que no voy a ganar aunque hiciera la mejor compaña, porque ya vimos como va a estar. Porque les van a decir, ¿a poco no me digan que esto no es politizar?... no se ocurra poner a Laynez ahí. No hay garantía Ciro, no es creíble”

