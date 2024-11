La pareja de Joaquín “El Chapo” Guzmán -de 67 años de edad-, Emma Coronel, fue invitada a un destacado concurso de belleza.

La invitación de Emma Coronel -de 35 años de edad- al evento se dio a conocer el pasado sábado 23 de noviembre.

Y de acuerdo con la influencer y modelo, se encuentra feliz de poder poner su “granito de arena en esta noble causa”.

Pues además de belleza, el evento al que fue invitada Emma Coronel apoya la fundación a favor de las infancias.

Emma Coronel es invitada a este destacado concurso de belleza

Emma Coronel fue invitada a la gala final del destacado concurso de belleza ‘Miss Guatemala USA 2024′.

La invitación de Emma Coronel al c ertamen más importante de la comunidad guatemalteca en Estados Unido s fue publicada a través de Instagram.

Este evento a favor de la fundación a favor de las infancias ‘Love and Care for Our Children’ se celebrará el día:

Domingo 24 de noviembre de 2024 a las 6:00 PM

El certamen de belleza celebrado desde el año 2013 tendrá como cede el Celebrity Centre International en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Emma Coronel y esta diseñadora estarán en Miss Guatemala USA 2024

Además de Emma Coronel, la diseñadora April Black Diamond también fue anunciada como invitada especial a ‘Miss Guatemala USA 2024′.

Por lo que este sería el segundo evento en que Emma Coronel y April Black Diamond colaboran juntas durante el año en curso.

Pues cabe recordar, la diseñadora eligió a la esposa de El Chapo Guzmán y a Mariel Colón para presentar su colección en Milan Fashion Week 2024.

Este desfile de alta costura protagonizado por Emma Coronel tuvo lugar el pasado el 22 de septiembre de 2024 en el Palacio Serbelloni en Milán, Italia.