El empresario y asesor en el gobierno de Estados Unidos, Elon Musk, negó ser nazi con un chiste en el que habló de la invasión de Polonia, el genocidio y el holocausto.

El pasado 20 de enero, en medio de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el empresario originario de Sudáfrica realizó un saludo nazi ante cientos de simpatizantes del mandatario.

A más de un mes del incidente por el que ha sido fuertemente criticado, Elon Musk se pronunció sobre el polémico gesto y rechazó las acusaciones con un chiste sobre la invasión de Polonia, el genocidio y el holocausto.

Al reconocer que las críticas que ha recibido por el gesto que realizó durante la toma de posesión de Donald Trump, le han generado cierto estrés, Elon Musk negó ser nazi a pesar del polémico saludo que hizo durante el evento.

Así lo sostuvo el hombre más rico del mundo durante el último episodio del podcast de Joe Rogan, en el que los dos hablaron sobre lo que ocurrió en el acto celebrado el pasado 20 de enero.

Al respecto, Elon Musk insistió en rechazar que el gesto que hizo ante los simpatizantes del presidente de Estados Unidos, se tratara de un saludo nazi, pese a tener todas las características.

Por ello, el empresario dueño de Tesla y SpaceX, tachó de “ridículas” las acusaciones que se le han lanzado y en tono de broma, dijo que ahora ya no podrá “señalar las cosas en diagonal”.

En ese sentido, el multimillonario negó ser nazi y fiel a su estilo, hizo un extraño chiste sobre la invasión de Polonia, el genocidio y el holocausto para deslindarse de las acusaciones en su contra.

Lo anterior debido a que tras ironizar sobre la reacción de la gente y su renuencia a aceptar que no es nazi, Elon Musk dijo que un verdadero nazi buscaría invadir Polonia o cometer un genocidio.

Siguiendo con su peculiar y cuestionable defensa, Elon Musk refirió que lo que se debe criticar de los nazis no son cuestiones como su “sentido de la moda” o sus modales, sino que cometieron actos como el holocausto.

“Ojalá la gente se dé cuenta de que no soy nazi. Creo que solo quiero ser claro. No soy nazi (...) Lo relevante sobre los nazis es, por ejemplo, ¿estás invadiendo Polonia? Si no estás invadiendo Polonia, entonces tal vez no estés cometiendo genocidio ni iniciando guerras. Lo que realmente es malo de los nazis no es su sentido de la moda o sus modales, sino el Holocausto, la guerra y el genocidio"

Elon Musk