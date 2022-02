El otro estafador de Tinder: Juan Fernando robó una identidad para engañar a mujeres

Gracias a la tendencia que se generó por la serie de Netflix, “El estafador de Tinder”, una mujer aprovechó para denunciar a otro estafador en Colombia.

Se trata de un hombre que, con fotografías robadas de una cuenta de Instagram, se dedica a estafar a mujeres desde la plataforma de citas Tinder.

“Por si no fui clara: Están utilizando esas fotografías robadas de IG de alguien para crear perfiles falsos en apps de citas y estafar mujeres. El dueño de las fotos NO es el estafador, por algo no se dejó ver en video llamada y dijo no usar redes sociales”

@HIADA