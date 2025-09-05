Carlo Acutis es el beato influencer que será canonizado por la iglesia católica; te decimos qué milagro realizó.

El papa Francisco ofreció canonizar al beato Carlo Acutis, un joven influencer que murió a los 15 años por leucemia. Sin embargo, la canonización entró en pausa por la muerte del papa Francisco.

No obstante, el papa León XIV y la iglesia católica anunciaron que la canonización tiene fecha:

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 02:00 horas (hora del Centro de México)

Este es el milagro que hizo el beato Carlo Acutis para ser canonizado

El 10 de octubre del 2020 Carlo Acutis fue beatificado por su milagro intercesión en Brasil, en donde un niño resultó curado de una grave enfermedad.

Matheus, tenía una malformación congénita conocida como páncreas anular y su madre, Luciana Vianna, rezó por años por su sanación.

Según cuentan, ella buscaba un santo actual que la ayudara verdaderamente hasta que se encontró con la historia de Carlo Acutis.

Se contactó con la madre de Carlo Acutis para rezar por el fallecimiento de su hijo, y sus reliquias viajaron hasta la comunidad de Luciana.

“El cura dijo que quien necesitaba un milagro debía pedírselo a Carlo, porque para convertirse en santo necesitaba un encargo. Era lo que faltaba” Luciana Vianna

Posteriormente, los rezos y novenarios comenzaron a hacerse en honor a Santo Carlo Acutis y el pequeño Matheo grito que quería dejar de vomitar, pues su padecimiento le impide consumir alimentos.

Cuando regresaron a casa, el niño pidió de comer y para sorpresa de todos, no vomitó; cuando lo llevaron revelaron que el niño estaba curado.

Este es el milagro de Carlo Acutis por el que será canonizado (Associazione Amici di Carlo Acutis)

Santo Carlo Acutis es considerado el patrono de Internet y será canonizado

Un joven influencer de 15 años de edad llamado Carlo Acutis será canonizado el domingo 7 de septiembre de 2025.

Y es que antes de morir por leucemia, Carlo Acutis daba su mensaje de fe y salvación a través de redes sociales.

Carlo Acutis es considerado como el primer santo millennial y el patrono de Internet tras su muerte en 2006.