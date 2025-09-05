Si quieres presenciar la canonización de Carlo Acutis, te decimos cuándo, dónde y a qué hora verla en vivo en México.

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 02:00 horas

El Papa León XIV -de 69 años de edad- hará historia al canonizar al joven Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.

¿Cuándo será la canonización de Carlo Acutis?

La canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati ocurrirá el domingo 7 de septiembre.

Hay que tomar en cuenta que la canonización es un acto religioso en donde el Papa León XIV inscribirá a las nuevas figuras sagradas en el “Catálogo de los Santos”.

Carlo Acutis (@carloacutis.worldwide / Instagram)

Durante la ceremonia, se espera que el Sumo Pontífice enuncie la fórmula para canonizar a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.

Posteriormente, se presentará de manera oficial la imagen de los nuevos santos y se festejará una misa resaltando su vida.

¿Dónde será la canonización de Carlo Acutis?

La canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati será en la Plaza de San Pedro de la Ciudad de El Vaticano.

Cabe destacar que Carlo Acutis fue un joven italiano, programador de informática, reconocido por documentar milagros eucarísticos y apariciones marianas.

A Carlo Acutis se le considera el primer “santo influencer” de la Iglesia Católica al llevar la palabra de Dios a través de la web.

Carlos Acutis murió a los 15 años de edad por leucemia.

Carlo Acutis (@carloacutis.worldwide / Instagram)

Por su parte, Pier Giorgio Frassati fue llamado por Juan Pablo II el “Hombre de las Bienaventuranzas” gracias a su labor para ayudar a los más necesitados.

Pier Giorgio Frassati murió a los 24 años de edad. A lo largo de su vida se dedicó al servicio, la devoción y la fe.

¿A qué hora ver en México la canonización de Carlo Acutis?

Si no quieres perderte la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati que hará el Papa León XIV, te decimos a qué hora verlo.

En México, el evento religioso está previsto para las 2 de la madrugada.

Toma en cuenta que la canonización sí podrá verse en nuestro países. Se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de Vatican Media.