Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró que los vuelos de drones de Estados Unidos en México no son ilegales y que incluso en algunas ocasiones son peticiones del Gobierno de México a Estados Unidos por el tipo de tecnología que usan y que el país puede no tener.

La mandataria mexicana dijo que los vuelos de drones de Estados Unidos en México no son de ahora sino responden a acuerdos bilaterales desde administraciones pasadas, incluido el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Claudia Sheinbaum dijo que en realidad el objetivo de esa información es tratar de debilitar a su gobierno e insinuar que negocia la soberanía de México con Estados Unidos, lo cual negó

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 19 de febrero, Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no acepta acciones extraterritoriales y que la defensa de la soberanía es uno de los cuatro principios con los que se negocia ante Estados Unidos.

“En primer lugar no hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. ¿Por qué sale en el New York Times?… Estos vuelos son parte de coordinación… que se hace desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México…Todas las veces es bajo petición del gobierno de México… No hay nada ilegal, es parte de una colaboración… ¿Quién le da esa nota al New York Times? … Como diciendo es que la presidenta es débil, tuvo que ceder a la presión de Estados Unidos, hay una violación a la soberanía.. es un protocolo de colaboración… no nos van a debilitar, primero porque tenemos principios, la soberanía es un principio, no es negociable, segundo, porque siempre decimos la verdad”

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México