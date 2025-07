El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, sigue recortando cabezas, ya que más de mil trabajadores serán despedidos.

Hoy viernes 11 de julio, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien habló bajo condición de anonimato, informó para la agencia AP que el Gobierno enviará anuncios de despido a 1,107 funcionarios públicos y 246 funcionarios del servicio exterior.

Esta medida se sumaría a los recortes de 163 mil millones de dólares en el gasto federal para el año fiscal 2026, debido a que el presidente Donald Trump impuso esta disposición para eliminar programas “woke”, y aumentar los fondos para defensa y seguridad nacional.

USAID, agenncia que desapareció en Estados Unidos por orden de Donald Trump (AP )

Donald Trump sigue con los recortes en Estados Unidos y despide a 1,300 empleados

Hoy 11 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició un proceso con el que 1,300 empleados de su gobierno serán despedidos, de acuerdo con un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato para la agencia AP.

Según un aviso interno obtenido por ls misma agencia, 246 funcionarios del servicio exterior con asignaciones nacionales en Estados Unidos, serán puestos inmediatamente en licencia administrativa por 120 días, situación por la que perderán formalmente su empleo.

No obstante, The Associated Press explicó que el periodo de separación será de 60 días para la mayoría de los empleados.

Cabe recordar que una de las instancias más afectadas por los recortes de la administración de Donald Trump fue la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la cual desapareció formalmente en febrero de 2025, luego de que el presidente ordenó su desmantelamiento.

Sin embargo, la reasignación de presupuesto en Estados Unidos también generó pérdidas de 12 mil millones de dólares en el Departamento de Educación, así como de 33 mil 300 millones de dólares en el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Además de lo anterior, Donald Trump impuso recortes en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), así como en el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Donald Trump: Recortes de más de mil trabajadores sería para “optimizar operaciones”

En torno a los recortes de más de mil trabajadores del Gobierno de Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump, el aviso interno al que tuvo acceso AP señaló que la disposición de da para “optimizar operaciones”.

“En relación con la reorganización departamental, el departamento está optimizando sus operaciones nacionales para centrarse en las prioridades diplomáticas”. Aviso interno

“Las reducciones de personal se han adaptado cuidadosamente para afectar las funciones no esenciales, las oficinas duplicadas o redundantes, y las oficinas donde se puede lograr una eficiencia considerable mediante la centralización o consolidación de funciones y responsabilidades”, indica el aviso.