Donald Trump ordenó el despliegue de dos submarinos nucleares cerca de Rusia luego de las declaraciones de Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, sobre los “ultimátum” del presidente estadounidense.

Por medio de su cuenta de Truth Social, este viernes 1 de agosto, Donald Trump calificó las declaraciones de Dmitri Medvédev como “insensatas e incendiarias” y señaló que la medida es preventiva por “si resultan ser algo más que simples palabras”.

“Con base en las declaraciones altamente provocadoras del ex presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, quien actualmente es vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado que dos submarinos nucleares sean posicionados en las regiones correspondientes, por si estas declaraciones insensatas e incendiarias resultan ser algo más que simples palabras. Las palabras son muy importantes y a menudo pueden conducir a consecuencias no deseadas; espero que este no sea uno de esos casos!“, indicó Trump.

Usuarios de redes ya han retomado mensajes sobre una posible “tercera guerra mundial” ante esa maniobra y la tensión entre Rusia y Estados Unidos.

Nota en desarrollo.