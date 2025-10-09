El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto por el que se declaró el 13 de octubre como el Día de Colón en Estados Unidos.

“Día de Colón, lo recuperamos. Nos encantan los italianos” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

De esta manera se recupera a nivel nacional la que es una celebración importante para los italo-estadounidenses, dijo Donald Trump.

Donald Trump realizó la firma de varios acuerdos y abordó distintos temas con su gabinete, uno de ellos el acuerdo entre Israel y Hamás.

Estados Unidos tiene nuevo día feriado por el Día de Colón el 13 de octubre

A partir de este año, el 13 de octubre será feriado en Estados Unidos con motivo de celebrar la llegada de Cristobal Colón a América en 1492, específicamente a la zona del Caribe.

Durante la ceremonia se destacó su viaje en las embarcaciones conocidas como La Niña, La Pinta y La Santa María.

El Día de Colón, coincide con el llamado Día de la Raza en algunos países de Latinoamérica o el Día de la Hispanidad en España, el 12 de octubre.

En México recientemente se declaró el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena y en el gobierno de Joe Biden se declaró el 11 de octubre como Día de los Pueblos Indígenas.

Donald Trump reclamo que los demócratas han querido “destruir la reputación” de Cristobal Colón

Cabe recordar que desde abril de 2025, el presidente Donald Trump dio a conocer su intención de recuperar el Día de Colón.

Y es que dijo que los demócratas habían hecho todo lo posible por destruir la reputación de Cristobal Colón

Donald Trump recordó que los ítalo-estadounidenses ya celebraban al Columbus Day desde 1971 específicamente por el linchamiento de once italianos en Nueva Orleans en 1891 debido a ataques contra migrantes.