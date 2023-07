El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a una de las proyecciones de la película Sound of Freedom (El sonido de la Libertad) producida por el actor y activista de ultraderecha Eduardo Verástegui, donde lo felicitó personalmente e incluso lo trató como “posible presidente de México”.

Donald Trump dijo que el éxito de esta película podría equipararse a ser presidente de un país, en el caso de Eduardo Verástegui, de México.

“Fue increíble, posible presidente (Eduardo Verástegui). Hacer esta película, la mejor en todo el mundo, creo que es comparable con convertirte en presidente de México ¿no? Así que solo queremos agradecerles a todos” Donald Trump

Mucho halago entre Donald Trump y Eduardo Verástegui, pero terminó en un abrazo frío

Aún con los elogios, Eduardo Verástegui se acercó a Donald Trump para abrazarlo, lo que terminó en un acercamiento frío y seco por parte del expresidente estadounidense.

En la presentación, Donald Trump, aspirante a llegar nuevamente a la presidencia de Estados Unidos, felicitó a los integrantes de la producción y elogió la actuación del protagonista Jim Caviezel, quien hace unos años fue protagonista de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson.

Donald Trump felicita a Eduardo Verástegui, Jim Caviezel y Tim Ballard por hacer Sound of Freedom, que se estrena en @cinepolis en agosto.



¿De qué trata Sound of Freedom?

Donal Trump dijo que la película se disfruta y a la vez se aprende, por eso es un gran éxito en el mundo y le esta yendo bien, superando grandes películas anunciadas para el verano. “Me encantaría tener tu potencia” bromeó.

Sound of Freedom o “El Sonido de la Libertad” es una película que retrata el problema de tráfico de menores en Latinoamérica.

Sound of Freedom, de Eduardo Verástegui, se basa en hechos reales

La historia se basa en hechos reales, pues cuanta la historia de Timothy Ballard, un agente federal de Estados Unidos que renunció al Departamento de Seguridad Nacional para salvar a niños de los grupos de traficantes y carteles en Colombia.

En Colombia rescató a 127 niños y busca un mensaje para decir que los niños no esta a la venta, aunque igualmente se está usando de manera política por parte de la ultraderecha contra sus adversarios políticos.

¿Cómo y dónde se filmó sound of Freedom?

Eduardo Verástegui dijo que la filmación en la que aparecen niños se hizo de una manera dinámica en la que hacían juegos sin que ellos se enteraran de la trama original de la película.

La película se filmó en California, Estados Unidos y Cartagena, Colombia, la cual se terminó en 2018 y ha esperado cinco años para estrenarse, tras la pandemia de Covid-19.

Esta película está respaldada por un estudio de Provo, en Utah, llamado Angel Studios, que su único éxito hasta ahora ha sido The Chosen, una serie sobre la vida de Jesucristo y sus apóstoles.

La mencionada compañía fue fundada por dos hermanos mormones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días.

La distribución de Sound of Freedom está a cargo de Angel Studios, pero inicialmente iba a ser distribuida por 21st Century Fox, no obstante, esta fue absorbida por The Walt Disney Company y entró en un limbo.

¿Cuándo se estrena Sound of Freedom en México?

Sound of Freedom se estrenó en estados Unidos el 4 de julio. En México podrá verse a partir del 31 de julio en Cinépolis.

En esa fecha llega a diversos país como Perú y Panamá y en el cass de Colombia aún están en negociaciones.