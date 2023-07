De una forma -para algunos- muy sin sentido, Javier Ibarreche está siendo cancelado por conspiranoicos que ya dan más de una razón por la que no ha hablado de Sound of Freedom.

Sound of Freedom es la película producida por Eduardo Verástegui -de 49 años de edad-, que está dando mucho de qué hablar debido al tema que está dando a conocer.

Sumado a ello, se comenzaron a hacer promociones conspiranoicas sobre Sound of Freedom, mismas que están embarrando a Javier Ibarreche de 29 años de edad.

Javier Ibarreche no opina de Sound of Freedom y ya ven que le están pagando para no difundirla

Sin duda, los usuarios de TikTok están esperando que Javier Ibarreche hable de Sound of Freedom, pero su silencio ha llevado a que lo anden funando con teorías conspiranoicas.

Y es que para usuarios hay un simple motivo por el que Javier Ibarreche no está hablando de Sound of Freedom, y esto es porque le pagaron para no difundir la película.

Javier Ibarreche (@ibarrechejavier / Instagram)

Esta teoría se debe a que Sound of Freedom, ha desatado mucha polémica por el tema del que habla -trata de personas-, y por la forma en que se dio su estreno.

Y es que si bien es una película que está siendo muy reconocida, se dice que Sound of Freedom, sufrió de censura por el tema tan controversial que expone.

Esto es lo que ha llevado a que Javier Ibarreche esté siendo cancelado, acusándolo de participar con aquellos que no quieren que la película de difunda.

Sin embargo, hay usuarios en TikTok que han salido a defenderlo y que simplemente señalan los motivos por los que Javier Ibarreche, no tiene que hablar de la película.

Tanto el usuario ‘Diego_shez1′, como ‘Dragonlestrange’, coinciden en que Javier Ibarreche no ha visto Sound of Freedom, porque ni siquiera se ha estrenado en México, ni en plataformas digitales.

De modo que señalan que ni los propios mexicanos que están armando las teorías conspiranoicas la han visto. Además deslindaron que el crítico tenga que viajar a Estados Unidos solo a ver la película.

Javier Ibarreche habla de Sound of Freedom para explicar la conspiración y que ni se ha estrenado en México

Javier Ibarreche está siendo cancelado -con argumentos conspiranoicos- por no hablar de Sound of Freedom, pero él ya salió a callar bocas.

Aunque el influencer tenía un video explicando que ni sabía de Sound of Freedom, ya lo eliminó y prefirió subir otro para abordar el alrededor de la película.

En el video, Javier Ibarreche explica todo lo que ha llevado a que Sound of Freedom esté dando de qué hablar, pese a que no ha sido estrenada en México.

Explicó que Sound of Freedom está siendo promocionada con una teoría conspiranoica alrededor, en donde aseguran que es censurada por el tema que aborda.

Si bien esto no es cierto, lleva a que las personas tengan la intriga de verla y este es el mejor marketing.

Asimismo, Javier Ibarreche dejó claro que como cualquier otra película de cine independiente, no sabía del estreno de Sound of Freedom, pero aseguró que en cuanto llegue a México, la verá.