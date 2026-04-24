Te contamos sobre Dippy, el ajolote mexicano hallado en Reino Unido por una niña.

Recientemente se viralizó el peculiar hallazgo de un ajolote que realizó Evie, una niña de 10 años amante de la naturaleza y originaria de Leicester.

La historia de Dippy, el ajolote mexicano hallado en Reino Unido por una niña

Durante un campamento con sus padres, Evie encontró al ajolote mexicano bajo el puente Dipping, cerca del río Ogmore, en Bridgend, Gales.

Según el testimonio de Melanie Hill, madre de Evie, la pequeña descubrió al ajolote mientras jugaba en la orilla del río.

Ajolotes (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Cuando la niña Evie se acercó, descubrió al curioso ajolote de casi 20 centímetros, el cual tenía algunas heridas en su cola y vientre.

Melanie Hill detalló que tras encontrar al peculiar animal, su familia decidió acabar con sus vacaciones para llevarse a casa al ajolote, al que bautizaron como Dippy en honor al lugar en que fue rescatado.

Evie y su familia quedaron sorprendidos al enterarse de que los ajolotes como Dippy podían crecer hasta alcanzar los 30 centímetros de longitud.

Pese a todo, Melanie Hill asegura que no se arrepienten de haber encontrado el ajolote y llevarlo a casa.

Después de consultar con los expertos, se le permitió a la familia de Evie quedarse con el ajolote Dippy , mientras se determina su destino.

Ajolote (Unsplash)

El hallazgo del ajolote mexicano que hizo la pequeña Evie es significativo porque se trata del primero en el Reino Unido, además de que es una especie en peligro de extinción.

De acuerdo con Chris Newman, director del Centro Nacional para el Bienestar de los Reptiles del Reino Unido, Evie le salvó la vida al ajolote mexicano, ya que tenía pocas oportunidades de sobrevivir en ese lugar.