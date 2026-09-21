La periodista mexicana Blanche Petrich denunció haber sido retenida en el aeropuerto de Palmerola, en Honduras, tras concluir una cobertura relacionada con el conflicto entre comunidades garífunas y la producción de Survivor.

La reportera de 73 años de edad aseguró que durante la revisión de seguridad fue sometida a un trato que calificó como discriminatorio y humillante debido a un aparato ortopédico que utiliza.

El incidente ocurrió cuando se disponía a regresar de una misión periodística y de observación junto a Erika Guevara, coordinadora global de Amnistía Internacional.

Blanche Petrich es detenida en Honduras tras cubrir conflicto por Survivor

La periodista de La Jornada Blanche Petrich, fue invitada por organizaciones defensoras de derechos humanos a cubrir el caso de la comunidad garífuna desalojada por la grabación de Survivor de TV Azteca.

Sin embargo, tras terminar la cobertura fue detenida en el aeropuerto de Palmerola mientras viajaba con Erika Guevara, coordinadora global de Amnistía Internacional.

Según los hechos narrados por la periodista, advirtió al equipo de seguridad que tenía un aparato ortopédico con barras y bisagras metálicas, además de una cubierta de fibra de vidrio.

Sin embargo, la seguridad de Honduras no solo se mostró poco empática, sino discriminatoria al buscar que Petrich se retirara el aparato para la revisión, situación que descartó porque esto conllevaba tener que quitarse el pantalón.

Blanche Petrich, periodista. (Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro / Diego Simón Sánchez)

Entre el conflicto creado del que acusó “trato discriminatorio y humillante”, no solo tuvo que recurrir a llamar a la embajadora de México en Honduras, Susana Peón de Iruegas, responsables de derechos humanos y defensoras de activistas, por el trato y la obligatoriedad a la que la estaban sometiendo.

A ello se le suma que aunque la periodista dijo que accedería a retirar sus prendas y el aparato solo “bajo protesta”, la seguridad de Honduras acusó que debía ser de forma voluntaria.

Blanche Petrich también acusó que a la vulneración también se le sumó el interrogatorio sobre su motivo a Honduras y qué actividades estuvo realizando.

Blanche Petrich fue liberada pero enfrenta señalamientos en Honduras

La periodista compartió que tras las llamadas que realizó para que hicieron respetar sus derechos humanos debidamente, autoridades de Honduras la liberaron, pero sin eliminar los señalamientos.

Blanche Petrich dijo que autoridades finalmente accedieron a pasarla por el body scan como ella había pedido en el primer instante, pero con la diferencia de que los hondureños argumentaron “me estaban haciendo un favor” al hacerlo así.