La Policía Nacional de Honduras informó que detuvo al piloto privado del cantante Julián Álvarez por el delito de narcotráfico.

El hombre tenía un orden de captura desde 2014 por “actos preparatorios para el tráfico ilícito de drogas”, de acuerdo con la Dirección Nacional de Policía Antidrogas de la Policía Nacional de Honduras.

La fotografía del detenido fue mostrada junto con las evidencias que incluyen dinero en efectivo y gadgets.

La Policía de Honduras detalló que se trató de tres mil 100 dólares, tres mil pesos mexicanos, una tableta electrónica, un teléfono celular y un pasaporte a nombre de otra persona .

El cantante de regional mexicano negó que el detenido forme parte de su equipo.

Detienen a piloto de Julión Álvarez; cantante ofreció concierto en Tegucigalpa

La Policía de Honduras también detalló que el piloto privado se encontraba en Honduras en el marco del concierto que Julión Álvarez ofreció en esa ciudad el sábado 15 de noviembre.

La detención ocurrió este domingo 16 de noviembre en el Aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa, Honduras.

El piloto tenía alerta roja por la mencionada orden de captura internacional.

Piloto detenido de Julión Álvarez es originario de Guadalajara

Sobre la identidad del piloto de Julión Álvarez solo se ha señalado que es originario de Guadalajara, Jalisco.

El 6 de julio de 2014, el hombre fue detenido junto con otro piloto en el Aeropuerto Internacional que hoy se llama Guillermo Anderson en la ciudad de La Ceiba por intentar despegar una avioneta que no contaba con la autorización de la torre de control.

Las investigaciones van a continuar tras la detención de este domingo 16 de noviembre para llevar a cabo las diligencias administrativas y judiciales correspondientes, señalaron las autoridades centroamericanas.