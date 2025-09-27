César Álvarez Villalpando, padre de Julión Álvarez, fue detenido en el estado de Campeche por viajar armado en una camioneta robada el pasado jueves 25 de septiembre.

La detención del padre de Julión Álvarez se dio por elementos de la policía estatal de Campeche luego de que un reporte anónimo advirtió la presencia de sujetos armados.

César Álvarez Villalpando, papá de Julión Álvarez, fue detenido en Campeche por portación de armas (Especial)

Arrestan a César Álvarez Villalpando, padre de Julión Álvarez, en camioneta robada y con arma

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, César Álvarez Villalpando fue detenido en Campeche durante un retén en el entronque 18 de Marzo Sabancuy del municipio del Carmen.

El padre de Julión Álvarez, César Álvarez Villalpando, viajaba junto a otros tres sujetos, todos armados, en una camioneta blanca, presuntamente robada.

Tras ser detenidos, la Secretaría de Seguridad de Campeche reportó la detención de cuatros sujetos y luego se reveló que uno de ellos era el padre de Julión Álvarez, César Álvarez Villalpando.

Asimismo, la policía estatal resguardó alrededor de: