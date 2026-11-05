Exjugadores de la Liga MX denuncian presunto fraude inmobiliario en Baltimore

Juan Brunetta y seis jugadores argentinos —dos de ellos con pasado en Liga MX—, denunciaron presunto fraude inmobiliario en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

De acuerdo con el medio Olé, el grupo de futbolistas presentó su denuncia penal conjunta ante la justicia de La Plata, en Argentina, contra una empresa para que se investiguen posibles delitos de estafa y asociación ilícita.

Los jugadores denunciantes reclaman en total 2 mil 679 millones de dólares; la cifra incluiría dinero de otros inversores que no son del medio deportivo.

Denuncian exjugadores de Liga MX presunto fraude inmobiliario en Baltimore

Juan Brunetta encabeza la lista de futbolistas que denunciaron presunto fraude inmobiliario.

El mediocampista de Tigres UANL habría invertido 105 mil dólares (1.9 millones de pesos). Entre los jugadores que también entregaron dinero figuran:

Facundo Fraga: 720 mil dólares (13.3 millones de pesos)

Leonardo Jara: 520 mil dólares (9.6 millones de pesos)

Ezequiel Cerutti: 320 mil dólares (5.9 millones de pesos)

Lucas Rodríguez: 180 mil dólares (3.3 millones de pesos)

Gonzalo Maroni: 170 mil dólares (3.1 millones de pesos)

Alejandro Gastón Mena: 110 mil dólares (2 millones de pesos)

Juan Brunetta, futbolista (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

En el caso de Lucas Rodríguez jugó para Tijuana y Querétaro; Gonzalo Maroni en el Atlas de la Liga MX.

Reportes indican que fueron invitados a invertir en la adquisición de propiedades en Baltimore.

Mediante el modelo de “llave en mano”, los inversores daban capital y los promotores compraban, remodelaban, alquilaban y administraban los inmuebles.

La compañía ofrecía a los futbolistas una rentabilidad anual con intereses de entre el 10% y 11%.

Gonzalo Maroni (Especial)

No obstante, los futbolistas lograron detectar irregularidades. Sostienen que las propiedades no se transfirieron a las sociedades que tenían que administrarlas, aunque los recursos ya se habían dado.

Además, encontraron obras inconclusas, con deudas y permisos, así como problemas en los pagos de rentas.

Por ello, se ha solicitado a la Fiscalía de la Plata que revise el recorrido de los recursos que aportaron los inversores y que se analice la situación jurídica de los inmuebles.

También, que se determine la participación de la empresa acusada en la denuncia.