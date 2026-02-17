El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años, quien fuera un destacado defensor de los derechos civiles convirtiéndose en todo un ícono.

Se sabe que Jesse Jackson también tuvo su participación en marchas clave con Martin Luther King Jr.

¿De qué murió Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en Estados Unidos?

A través de un comunicado de su familia, se dio a conocer la muerte del reverendo Jesse Jackson a los 84 años de edad, quien fuera un ícono en la defensa de los derechos civiles.

En el comunicado publicado en el medio ABC News, la familia no detalla su causa de muerte, sin embargo, se sabe que en noviembre del 2025, ingresó al hospital por complicaciones de Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP).

La PSP es un trastorno neurodegenerativo raro que afecta el movimiento, el equilibrio, la visión y la cognición, y que va empeorando con el tiempo, es similar al Parkinson pero con progresión más rápida; se caracteriza por:

Caídas frecuentes

Rigidez muscular

Cambios de personalidad

Dificultad para mover los ojos

Jesse Jackson fundó Operation PUSH y la Coalición Arcoíris Nacional, también impulsó campañas presidenciales en 1984 y 1988 que allanaron el camino para Barack Obama, y se sabe que también negoció liberaciones de rehenes, recibiendo la Medalla Presidencial de la Libertad en 2000.

En 2017, Jackson reveló que tenía Parkinson y fue tratado al menos dos años antes de compartir su diagnóstico; sin embargo, pronto se reveló que se trataba de la PSP.