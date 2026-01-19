Hoy 19 de enero en las conmemoraciones se recuerda el legado Martin Luther King Jr. en la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial.

Por lo que te tenemos 20 poderosas frases de Martin Luther King Jr. para recordar su importante lucha:

“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”. “Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivan un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”. “Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto”. “La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor; debe ser demandada por el oprimido”. “El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”. “La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio: solo el amor puede hacerlo”. “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos”. “El perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante”. “Nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan”. “Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gástate, pero de cualquier manera, sigue moviéndote”. “La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión: es la presencia de justicia”. “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”. “Llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es ni segura, ni política, ni popular, pero debe tomarla porque su conciencia le dice que es lo correcto”. “La medida definitiva de un hombre no es dónde se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino dónde se encuentra en tiempos de desafío y controversia”. “La esperanza de un mundo seguro y habitable recae en personas disciplinadas y dedicadas a la justicia, la paz y la fraternidad”. “Todo lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente”. “Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita”. “Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos”. “Un derecho retrasado es un derecho denegado.” “No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buen”.

Martin Luther King Jr. (Tomada de video)

¿Por qué se conmemora el Día de Martin Luther King este 19 de enero?

Como feriado oficial, cada tercer lunes de enero en Estados Unidos se conmemora el legado de Martin Luther King Jr., siendo este 2026 hoy 19 de enero.

El Día de Martin Luther King Jr. honrar el legado de la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial que promovió bajo su famoso discurso “Yo tengo un sueño”.