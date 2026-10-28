Este 28 de octubre se confirmó la muerte de Dolores Huerta en su residencia de Bakersfield, California, a causa de cáncer, según confirmaron su familia y un portavoz.

Dolores Huerta fue una destacada activista de los derechos civiles y cofundadora del sindicato United Farm Workers junto a César Chávez, dedicando su vida a mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas y marginados.

A lo largo de su trayectoria, acuñó el famoso lema “Sí se puede” y recibió múltiples reconocimientos nacionales, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad.

Dolores Huerta murió a causa de cáncer a los 96 años

Dolores Huerta falleció el 28 de octubre de 2026 a los 96 años de edad en su residencia ubicada en Bakersfield, California.

¿De qué murió Dolores Huerta? La activista falleció a los 96 años (@doloreshuerta / Instagram)

Padecía de cáncer, según confirmó el portavoz de la familia, Erik Olvera, en declaraciones al diario The New York Times.

Aunque por el momento se desconocen más detalles de la enfermedad a la que se enfrentó Dolores Huerta.

La noticia de la muerte de Dolores Huerta fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado publicado por medio de su fundación.

En su mensaje, la familia pidió privacidad para atravesar el duelo y anunció que más adelante compartirá los planes para rendir tributo y celebrar su vida y legado.

¿Cuál es el legado de Dolores Huerta?

El legado de Dolores Huerta se extiende a lo largo de más de seis décadas de activismo constante por la justicia social, la equidad laboral y los derechos civiles en Estados Unidos.

En 1962 cofundó junto a César Chávez la National Farm Workers Association (precursora de la United Farm Workers - UFW).

Como estratega y negociadora clave del sindicato, logró convenios colectivos históricos que garantizaron salarios justos, días de descanso, seguro de invalidez, beneficios de salud y protecciones contra pesticidas tóxicos para los campesinos.

Creadora de la consigna “¡Sí, se puede!”, acuñó este histórico lema durante una huelga en Phoenix en 1972.

La frase se convirtió en un símbolo universal de organización comunitaria y derechos de los inmigrantes, e inspiró años más tarde la consigna de campaña de Barack Obama (“Yes, we can”) en 2008.

Como referente del movimiento chicano y sindicalista, Dolores Huerta desafió la dominación masculina en la dirigencia social. Impulsó activamente la participación política de las latinas y la defensa de los derechos de la mujer sobre su cuerpo y su vida.

Extendió su causa al apoyo de los derechos de voto, amnistía para inmigrantes, equidad LGBTQ+, justicia ambiental y apoyo a jóvenes vulnerables. En 2003 fundó Dolores Huerta Foundation para continuar organizando a las comunidades en favor de transformaciones estructurales.

¿De qué murió Dolores Huerta? La activista falleció a los 96 años (@doloreshuerta / Instagram )

En 1993 se convirtió en la primera mujer latina incorporada al National Women’s Hall of Fame y en 2012 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil de Estados Unidos.

Detenida más de 25 veces por actos de desobediencia civil pacífica y gravemente herida por agresiones policiales en 1988, en 2026 dio un paso valiente al revelar públicamente los abusos sexuales que sufrió por parte de César Chávez.

Con ello, redefinió su figura como sobreviviente y reafirmó que el movimiento de los trabajadores agrícolas es un esfuerzo colectivo trascendental que va más allá de cualquier individuo.

Dolores Huerta deseaba ser recordada como una organizadora que luchó contra la injusticia y dejó a las futuras generaciones una herencia basada en el amor por la justicia.