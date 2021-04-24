La activista social Dolores Huerta recibió hoy de manos del presidente Barack Obama la Medalla de la Libertad, junto a otros 12 destacados estadunidenses, entre ellos diplomáticos, estrellas de la música y una premio Nobel de Literatura.

El mandatario calificó a Huerta, al igual que a la poetisa y premio Nobel de la Literatura 1993 Toni Morrison, y al músico Bob Dylan, como tres personas que impactaron de manera particular su vida.

“Cada uno en este grupo ha marcado mi vida de una manera profunda”, dijo Obama al terminar la presentación de cada uno de los 13 honrados con la máxima presea que el gobierno confiere a un civil.

Recordó que años atrás, en Chicago, antes de ingresar a la carrera política, “pensé en Dolores Huerta leyendo sobre ella cuando me inicié como organizador (social)”.

En 2008, durante su campaña presidencial, “ella fue bastante generosa cuando le dije que había robado su eslogan ‘Sí se puede’ (Yes we can), y conociéndola, me complace que no me reclamara”.

Minutos después, la consigna resonó en el Salón Oeste de la Casa Blanca, cuando uno de los nueve hijos de la activista presentes en la ceremonia exclamó: “¡Sí se puede!”, en el momento en que Obama impuso la condecoración a la mujer.

Huerta, una de las más reconocidas activistas del movimiento chicano, colaboró con el líder César Chávez, quien en 1994 fue honrado por el presidente William Clinton con la medalla de manera póstuma.

En 1962, Chávez y Huerta fundaron en California el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFWA, por sus siglas en inglés) para defender los derechos de los trabajadores en los cultivos de uva en ese estado.

En 1998, el entonces presidente Clinton ya había distinguido a Huerta con el Premio Eleanor Roosevelt de los Derechos Humanos.

La anterior hispana en ser honrada con la Medalla de la Libertad fue la actriz y bailarina puertorriqueña Chita Rivera, quien la recibió en 2009 de manos del presidente Obama.

Junto con Huerta, Dylan y Morrison, fueron galardonados la ex secretaria de Estado Madeleine Albrigth, el ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia John Paul Stevens, y el ex astronauta y ex senador demócrata John Glen.

También fueron galardonados el abogado John Doar, el médico epidemiólogo William Foege, quien descubrió la vacuna contra la viruela; la entrenadora de basquetbol Pat Summit, y el presidente de Israel Shimon Peres, quien no estuvo presente.

Tres nominados más, Gordon Hirabayashi, Jan Karsi y Juliette Gordon Low, fundadora de la Sociedad de las Niñas Exploradoras, fueron honrados con esta medalla de manera póstuma.