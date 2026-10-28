Dolores Huerta murió a los 96 años en su hogar de Bakersfield, California. Es recordada como una histórica líder sindical y defensora de los derechos civiles.

Junto a César Chávez, cofundó la Unión de Campesinos (UFW) en la década de 1960 y acuñó el emblemático lema “Sí se puede”.

A lo largo de su trayectoria, Dolores Huerta luchó por las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y los derechos de las mujeres.

¿Quién fue Dolores Huerta, activista por los derechos civiles en Estados Unidos?

Dolores Huerta (1930–2026) fue una histórica líder sindical, activista de derechos civiles e ícono feminista en Estados Unidos, reconocida por su incansable defensa de los trabajadores agrícolas y de las comunidades marginadas.

Dolores Huerta, activista por los derechos civiles en Estados Unidos (@doloreshuerta / Instagram )

Dolores Clara Fernández en Dawson nació en Nuevo México y creció en Stockton, California, Estados Unidos.

¿Cuántos años tenía Dolores Huerta?

Dolores Huerta murió a los 96 años.

¿Quién fue el esposo de Dolores Huerta?

Dolores Huerta estuvo casada dos veces: con Ralph Head y con Ventura Huerta. Además tuvo una larga relación de pareja con Richard Chávez.

¿Qué signo zodiacal fue Dolores Huerta?

Dolores Huerta nació el 10 de abril de 1930, por lo que fue del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tenía Dolores Huerta?

Dolores Huerta es madre de 11 hijos reconocidos públicamente.

Además, en marzo de 2026, la activista reveló públicamente que tuvo dos hijas adicionales (dos niñas) producto de abusos sexuales por parte de César Chávez, las cuales mantuvo en secreto y fueron criadas por otras familias.

Dolores Huerta, activista por los derechos civiles en Estados Unidos (@doloreshuerta / Instagram )

¿Qué estudió Dolores Huerta, activista por los derechos civiles en Estados Unidos?

Dolores Huerta realizó sus estudios secundarios en la Preparatoria de Stockton (Stockton High School) en California y posteriormente cursó educación superior en el San Joaquin Delta College de la Universidad del Pacífico (University of the Pacific), donde obtuvo un título de asociado y una credencial provisional para ejercer como maestra.

¿En qué trabajó Dolores Huerta, activista por los derechos civiles en Estados Unidos?

Dolores Huerta trabajó brevemente como maestra de primaria, pero dejó las aulas al observar que los niños campesinos llegaban a clase descalzos y con hambre.

Decidió organizarse junto a los padres de familia para transformar las precarias condiciones laborales del campo.

En 1962 cofundó, junto a César Chávez, la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, organización que dio origen a la Unión de Campesinos (United Farm Workers, UFW).

Lideró la huelga de la uva de Delano en 1965 y movilizó boicots nacionales. Encabezó las negociaciones que lograron los primeros contratos colectivos con salarios justos, seguros de salud y descansos para los jornaleros.

Acuñó en 1972 la emblemática consigna “Sí se puede”, convertida en un símbolo internacional de lucha social.

Fue arrestada en 22 ocasiones por desobediencia civil pacífica y en 1988 sufrió graves lesiones al ser agredida por la policía durante una protesta pacífica en San Francisco.

Dolores Huerta promovió la equidad de género, la participación de las mujeres latinas en cargos políticos, los derechos reproductivos y la defensa de la comunidad LGBTQ+.

En 2002 creó la Fundación Dolores Huerta para formar líderes comunitarios, impulsar el voto y mejorar la infraestructura en zonas rurales vulnerables.

Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en EU (2012) y la Orden del Águila Azteca en México (2015).

En marzo de 2026 reveló haber sido víctima de abuso sexual por parte de César Chávez en los años 60, un secreto que guardó durante 60 años por temor a debilitar la causa campesina.