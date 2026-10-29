Salma Hayek despide a Dolores Huerta con emotivo mensaje sobre su legado

Salma Hayek dedicó un emotivo homenaje a la histórica defensora de los derechos civiles y laborales, Dolores Huerta.

A través de su cuenta de Instagram, Salma Hayek recordó con cariño su primer encuentro en los años noventa durante una manifestación liderada por César Chávez, describiéndola como una mujer inteligente, cálida y divertida.

Salma Hayek resaltó la incansable labor de Dolores Huerta a favor de la justicia, la dignidad y la igualdad para los trabajadores inmigrantes y la comunidad latina en Estados Unidos.

Tuvimos 96 años de ti luchando por nosotros, por la justicia, por la igualdad y por la dignidad. Nuestra legendaria líder de los derechos civiles, un ángel para los trabajadores indocumentados y latinoamericanos en Estados Unidos. Salma Hayek

Salma Hayek dedica un emotivo mensaje de despedida a Dolores Huerta

Salma Hayek se despidió de Dolores Huerta con un emotivo tributo publicado en sus redes sociales, donde combinó un sentido mensaje escrito con fotografías y videos de momentos significativos que compartieron.

La actriz definió a Dolores Huerta como una “legendaria líder de los derechos civiles” y un “ángel para los trabajadores indocumentados y latinoamericanos en Estados Unidos”.

Recordó además que seis años atrás le había pedido a Dios que les permitiera conservar su presencia durante otro siglo, agradeciendo sus 96 años dedicados a la lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad.

Dolores Huerta. Hace seis años le pedí a Dios que nos permitiera seguir disfrutando del regalo de tenerte con nosotros por otro siglo. Salma Hayek

Salma Hayek afirmó que la mejor manera de honrarla es seguir sus enseñanzas: “luchar por quienes no siempre tienen voz y usar mi influencia para hacer el bien”.

Finalizó expresando su gratitud con el icónico lema “Sí se puede”.

Nunca olvidaré el día en que te conocí. La mejor manera que conozco de honrarte es seguir haciendo lo que nos enseñaste: luchar por quienes no siempre tienen voz y usar mi influencia para hacer el bien. Gracias por haber llegado a nuestras vidas. Descansa en paz Salma Hayek

Así fue el primer encuentro entre Salma Hayek y Dolores Huerta

En los videos compartidos, Salma Hayek rememoró su primer encuentro con Dolores Huerta en la década de 1990 durante una marcha por César Chávez.

La actriz confesó que antes de conocerla se sentía extremadamente emocionada, nerviosa y hasta asustada de encontrarse cara a cara con una líder social a quien admiraba profundamente.

Aunque Salma Hayek ya sabía que Dolores Huerta era muy inteligente, no se imaginaba que resultaría ser además una persona sumamente divertida, cálida y encantadora.

La experiencia superó sus expectativas y se convirtió en un momento inolvidable que influyó en la forma en que la actriz asumió la responsabilidad de usar su propia voz e influencia para apoyar a causas sociales.