El youtuber llamado Zazza el italiano, está siendo involucrado en el asesinato de una familia en Brasil, luego de que publicó un video en una favela del país.

Aunque el guía le suplicó que no publicaría el video pues ya lo habían amenazado, Zazza el italiano lo subió a YouTube y ahora están desaparecidos.

Youtuber es involucrado en acusación de asesinato tras un video en una favela de Brasil

Zazza el italiano, un youtuber con 3.29 millones de suscriptores, está siendo involucrado en señalamientos de asesinato tras publicar un video en una favela en Brasil, cuando le suplicaron no lo hiciera o habría consecuencias.

El contenido que describe como “peligro, adrenalina y criminalidad”, se basa en adentrarse en los barrios más peligrosos de Latinoamérica, lo que lo llevó a una favela en Brasil.

Sin embargo, lo contado por el mismo youtuber, en esta favela solo pudo ingresar con un guía que previamente fue autorizado por las personas del barrio para poder grabar, pero no todo era tan sencillo.

Esto debido a que había zonas donde tenía prohibido grabar. Sin embargo, Zazza el italiano lo hizo, llevando al peligro al guía que le dio las indicaciones.

Ante ello, el propio Zazza el italiano platicó en una entrevista con Jordi Wild, que el guía le llamó llorando días después, pues las personas del barrio supieron de los videos en las zonas prohibidas y lo amenazaron de muerte a él y a su hija de 6 años.

“Me llama mi contacto [guía] llorando y me dice ‘han visto que estabas grabando (...) pero me han dicho mi nombre, que mi hermana [hija], y que si sale el video me matan a mí y matan a ella, me lo han prometido’ “. Zazza el italiano, youtuber.

Pese a ello, el youtuber decidió subir el video completo, sin censura en el rostro del guía y con las tomas en las zonas prohibidas en la favela de Brasil, aunque en aquella entrevista en febrero 2026 aseguró que no compartiría el contenido.

Ahora, se dice que el guía y su hija de 6 años están desaparecidos, lo que se traduce -sin un informe oficial- que pudieron haber sido asesinados por no seguir las indicaciones de la favela.

Aunque Zazza el italiano no está inmiscuido directamente con el supuesto asesinato del guía y su hija, la opinión pública lo ha acusado porque tras la publicación de su video en YouTube no se sabe de ellos.

Youtuber argumenta la publicación del video para que policías actúen

Zazza el italiano publicó un video de una zona prohibida en una favela en Brasil y tras ello, el guía con el que pudo ingresar desapareció, así como su hija.

Ante ello, lo están acusando de ser el causante del asesinato -no verificado oficialmente- del guía y su hija de 6 años, pero el youtuber justificó la publicación del video, pese a que se le suplicó no hacerlo.

Según reportes, Zazza el italiano publicó el video pese a que había dicho que no lo haría, argumentando que así le sería útil a la policía para detener a los implicados.

Pese a que se dice que el youtuber publicó el video de la favela de Brasil, tras las críticas y la desaparición, el contenido habría sido eliminado por Zazza el italiano.