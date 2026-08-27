Khalid Sheikh Mohammed irá a juicio el lunes 5 de junio de 2028 por el atentado que dejó casi 3 mil personas muertas; para entonces, habrán pasado casi 27 años desde los ataques del 11-S.

La fecha de la audiencia fue fijada por Michael Schrama, juez militar a cargo del caso, la cual que está prevista para llevarse a cabo en la base naval estadounidense de Guantánamo.

Khalid Sheikh Mohammed fue detenido en 2003 y permanece recluido en Guantánamo desde 2006, donde su proceso se ha demorado por las disputas sobre las torturas sufridas durante su custodia por la CIA.

El 11 de septiembre de 2001 (JASON SZENES / EFE/EPA / EFE)

¿Por qué demoró tanto el juicio contra Khalid Sheikh Mohammed?

El juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, acusado por Estados Unidos de ser el principal arquitecto de los atentados del 11-S, se ha prolongado durante más de dos décadas.

La situación se debe a una combinación de problemas legales, especialmente porque Mohammed y otros acusados fueron sometidos a técnicas de interrogatorio consideradas tortura bajo custodia de la CIA.

Esta situación ha sido aprovechada por la defensa de los acusados, quienes han cuestionado la validez y la admisibilidad de las declaraciones obtenidas durante dichos interrogatorios para declararlos culpables.

Khalid Sheikh Mohammed, autor intelectual del atentado del 11 de septiembre de 2001 (AP)

Khalid Sheikh Mohammed enfrenta posible pena de muerte

En caso de ser declarado culpable por los hechos del 11-S, Khalid Sheikh Mohammed enfrentaría un juicio militar en el que podría ser condenado a la pena de muerte.

Mohammed será juzgado junto con sus cómplices, quienes también enfrentan cargos relacionados con los ataques en los que murieron cerca de 3 mil personas:

Walid bin Attash

Ammar al-Baluchi

Mustafa Ahmed al-Hawsawi

La Fiscalía de Estados Unidos ha buscado que el caso sea tratado como un proceso capital, por lo que la pena de muerte continúa entre las posibles condenas para los acusados.

No obstante, la sentencia solo podrá determinarse tras el juicio y dependerá de las resoluciones que adopte la comisión militar sobre las acusaciones y las pruebas presentadas.