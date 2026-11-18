El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) pidió a la casa de subastas Christie’s en Nueva York, Estados Unidos, respaldar la subasta de una obra de Frida Kahlo, pero el cuadro ya fue retirado del evento.

Un portavoz de Christie’s aseguró que decidieron retirar el cuadro Congreso de los Pueblos por la Paz de Frida Kahlo para hacer más investigaciones al respecto de la obra.

Retiran obra de Frida Kahlo de la casa de subastas Christie’s

Tras cuestionamientos del INBAL sobre la procedencia de la obra Congreso de los Pueblos por la Paz hecha por Frida Kahlo en 1952 que se subastaría por Christie’s en Nueva York, la casa de subastas decidió retirar el cuadro.

En declaraciones del portavoz de Christie’s, decidieron retirar la obra de la subasta programada para el 17 de noviembre de 2026, asegurando que realizaban más investigaciones sobre su procedencia.

Sin embargo, el portavoz también apuntó que esperaban que la obra de Frida Kahlo pudiera venderse en un futuro próximo.

INBAL pidió aclarar la procedencia de la obra de Frida Kahlo subastada por Christie’s

En un comunicado emitido el 17 de noviembre, el INBAL informó que se pidió a Christie’s información sobre la procedencia de la obra Congreso de los Pueblos por la Paz de Frida Kahlo que se subastaría en Nueva York.

Sumado a ello, se pidió que la subasta de la obra debía aplazarse hasta que se aclarara la procedencia del cuadro que se creía estaba en resguardo en la Casa Azul en Coyoacán, CDMX.

Comunicado del INBAL sobre subasta de obra de Frida Kahlo por Christie's. (@bellasartesinba)

El INBAL apuntó que la solicitud se realiza con el fundamento en el artículo 26 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

La obra estaba valuada para ponerse de venta al público entre los 2.5 a 3.5 mdd.