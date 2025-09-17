El Buque Escuela Cuauhtémoc retomó su viaje a México luego del accidente en el puente de Brooklyn, en Nueva York, en el que murieron dos marinos y resultaron heridos más de 20 personas.

De acuerdo con la información, el Buque Escuela Cuauhtémoc se encontraba en Nueva York en una misión de seis meses y lamentablemente, el accidente murieron dos tripulantes:

El miércoles 17 de septiembre, el Buque Escuela Cuauhtémoc reanudó sus operaciones y en unas semanas retomará su viaje rumbo a México.

Buque Escuela Cuauhtémoc retomará viaje a México luego de 3 meses del accidente en Nueva York

El Consulado General de México en Nueva York emitió un comunicado para informar que el Buque Escuela Cuauhtémoc reanudó sus operaciones y pronto zarpará rumbo a México.

Según el comunicado, el Buque Escuela Cuauhtémoc realizó un zarpe simbólico de prueba encabezado por el capitán Víctor Hugo Molina, acompañado de Marcos Bucio, cónsul mexicano en Nueva York.

Buque Cuauhtémoc (ANA FERNANDEZ / AFP)

¿Cuándo regresa a México el Buque Escuela Cuauhtémoc?

El Buque Escuela Cuauhtémoc realizó un recorrido de prueba el miércoles 17 de septiembre tras la reparación de las afectaciones que sufrió en el puente de Brooklyn en mayo de 2025.

Se espera que el Buque Escuela Cuauhtémoc reanude su viaje a México los primeros días de octubre.

Sin embargo, aún no se ha especificado el día en el que zarpará desde Nueva York.