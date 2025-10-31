El Buque Escuela Cuauhtémoc ya tiene fecha de arribo en México tras meses del accidente que sufrió en el puente de Brooklyn, donde murieron dos tripulantes:
A través de redes, la Secretaría de Marina (Semar) incitó a la ciudadanía a visitar el Buque Escuela Cuauhtémoc cuando regrese a México.
Fecha de regreso a México del Buque Escuela Cuauhtémoc
De acuerdo con la información de la Semar, el Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a México este fin de semana luego del accidente en el puente de Brooklyn, del pasado 17 de mayo.
La Semar notificó este jueves 30 de octubre que el Buque Escuela Cuauhtémoc arribará a Cozumel, donde permanecerá por unos días, por lo que la ciudadanía podrá acudir a visitarlo.
El Buque Escuela Cuauhtémoc estará del 2 al 6 de noviembre en un horario de 10:00 a 20:00 horas.