Las bolsas de Asia registraron fuertes pérdidas este viernes 6 de noviembre, en una jornada marcada por la incertidumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) y el resultado de las elecciones de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, los índices más afectados fueron el Kospi de Corea del Sur y el Nikkei de Japón. El primero llegó a desplomarse 8.8% durante las primeras operaciones de esta jornada bursátil.

Bolsas asiáticas se hunden y registran su peor jornada desde 2020

Las bolsas asiáticas registraron una baja de casi el 9% este viernes 6 de noviembre, lo que ha sido considerado por analistas del mercado como la peor jornada bursátil desde 2020.

Bolsas asiáticas registran su peor jornada desde 2020: estas son las razones (Mario Jasso / Cuartoscuro)

La caída de las bolsas en Asia estuvo relacionada con el comportamiento de Wall Street, donde los principales indicadores registraron fuertes retrocesos durante la jornada anterior. Tan solo Nasdaq perdió 5.5%.

Uno de los principales factores fue la preocupación de los inversionistas por posibles cambios regulatorios en Estados Unidos tras los resultados de las elecciones intermedias, que ganaron los demócratas.

Los mercados temen que las nuevas autoridades impulsen mayores restricciones para la industria de inteligencia artificial, particularmente en la construcción de centros de datos y el desarrollo de infraestructura tecnológica.

A esto se suman las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones millonarias que realizan las empresas de tecnología, dada la elevación de costos en infraestructura y energía.

De acuerdo con los reportes financieros internacionales, Corea del Sur, Japón y Taiwán concentraron buena parte de las afectaciones debido a su participación en la cadena de suministro tecnológico.