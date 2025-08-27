Bill Gates y Donald Trump se reunirían hoy martes 25 de agosto, pues circulan reportes en los que se afirma que se encontrarían con el fin de abordar temas clave.

De acuerdo con lo indicado en un escueto reporte de la cadena de noticias de Estados Unidos, NBC, el empresario se habría reunido con el presidente hoy martes 25 de agosto.

En torno a dicho encuentro, la información que circula y de la que no hay versiones oficiales, establece que Bill Gates y Donald Trump se reunirían para abordar temas clave.

Bill Gates, cofundador de Microsoft. (AFP)

Bill Gates frena financiamiento a consultora vinculada con demócratas

En medio de los reportes sobre la reunión entre Bill Gates y Donald Trump de hoy 25 de agosto, se reveló que la Fundación Gates cortó el financiamiento a una consultora vinculada con demócratas.

El periodista Theodore Schleifer compartió una nota en el diario The New York Times, en la que se asevera que la Fundación Gates cortó “discretamente” sus vínculos con la firma consultora Arabella Advisors.

Al respecto, el reporte asevera que fue desde fines del pasado mes de junio, cuando la fundación dejó de otorgar subvenciones a fondos sin fines de lucro que son administrados por Arabella Advisors.

La información que cita un “anuncio interno de la fundación”, no abunda en el tema de la razón del corte del financiamiento, pero sí resalta los nexos de Arabella Advisors con fondos de causas demócratas.

Sobre los motivos de la desvinculación, el anuncio citado solo señala que la Fundación Gates busca “interactuar más directamente con los beneficiarios” de las subvenciones y reducir a los intermediarios.

Cabe resaltar que en los últimos meses, Arabella Advisors se ha convertido en uno de los “blancos” de organismos conservadores que la tienen en la mira por colaborar con causas demócratas y progresistas.

La andanada coincide con los dichos de Donald Trump, quien en sus primeros días como presidente advirtió que se enfocaría desmantelar la infraestructura sanitaria mundial vinculada a la fundación.

Bill Gates (AFP)

Bill Gates y Donald Trump se habrían reunido hoy, reportan

Con la supuesta intención de abordar temas clave, el empresario multimillonario, Bill Gates, se habría reunido hoy martes 25 de agosto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo reveló la cadena noticiosa, NBC, al publicar un breve reporte en el que se asegura que Bill Gates y Donald Trump sostuvieron un encuentro del que no agregó mayores detalles.

En su informe sobre la reunión, la cadena de noticias estadounidense destacó que un funcionario de la Casa Blanca, de quien no citaron su identidad, confirmó que se llevó a cabo el encuentro.

Pese a ello, NBC expuso que “no quedó claro” cuál fue el motivo del nuevo acercamiento entre el empresario y el presidente que no se habían reunido desde el mes de enero de 2025.

Medios han destacado que el nuevo encuentro ocurrió luego de que distintos ejecutivos de empresas del sector tecnológico como Nvidia e Intel, se reunieron con el mandatario en los últimos meses.

Asimismo, resaltan que tras el encuentro con Lip-Bu Tan de Intel, Donald Trump anunció una inversión del 10% a la empresa, por lo que se presume que la reunión con Bill Gates tendría un fin similar.

Bill Gates y Donald Trump se reunieron hoy; versión asegura que abordaron temas clave

En medio de las versiones incompletas sobre la reunión de hoy entre Bill Gates y Donald Trump, el diario The New York Times compartió un reporte en el que asegura que abordaron temas clave.

Se trata de un informe del periodista Theodore Schleifer en el que se asegura que el asunto que trataron durante el encuentro fue el de los programas de salud global de Estados Unidos.

En el reporte que cita a un portavoz de Bill Gates, también se señala que habrían tratado el tema “la investigación en salud (...) para preservar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo”.

No obstante, hasta el momento no se ha emitido ningún informe oficial de La Casa Blanca en el que se mencione la reunión de hoy, por lo que se desconoce el motivo real del encuentro.