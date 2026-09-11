El senador Bernie Sanders propone hasta 20 años de prisión para quienes violen restricciones a la IA avanzada.

La iniciativa forma parte de la Ley para Prohibir la Superinteligencia Artificial que lanzó el propio Sanders y el miembro de la Cámara de Representantes, Greg Casar, el pasado 3 de septiembre.

Se trata de una propuesta de ley que busca prohibir el desarrollo e implementación de sistemas de superinteligencia artificial.

Pide Bernie Sanders hasta 20 años de prisión para quienes violen restricciones a la IA avanzada

La propuesta de Bernie Sanders tiene la intención de que se establezcan sanciones para personas o entidades que infrinjan las prohibiciones que se impongan a la IA avanzada.

Para Sanders y Casar el avance de la superinteligencia artificial es equiparable al desarrollo de armas nucleares, por ello imponen severos castigos en su iniciativa de ley.

“Las entidades estarán sujetas a la “pena de muerte corporativa” (disolución forzosa), y las personas físicas podrán ser condenadas a penas de hasta 20 años de prisión, lo cual es equiparable a las sanciones vigentes por el desarrollo ilegal de armas nucleares." Ley para Prohibir la Superinteligencia Artificial

En la Ley para Prohibir la Superinteligencia Artificial se indica que el desarrollo de la IA avanzada se suspende hasta que haya un nuevo organismo federal en Estados Unidos que la regule.

Bernie Sanders (AP Photo)

Dicha institución deberá contar con “normas claras y procesos de revisión de modelos para garantizar un desarrollo e implementación seguros de la IA”.

Además, el proyecto quiere una nueva agencia federal de rango ministerial, asesorada por un consejo consultivo de expertos, para proteger al público de los peligros que representa la IA avanzada.

Esa agencia supervisará los sistemas de inteligencia artificial para detectar y eliminar en ellos sus “capacidades peligrosas” tales como:

Elusión de comandos de apagado

Ejecución de ciberataques no autorizados

Igualmente vigilará la destrucción de sistemas de inteligencia artificial que prohibe la iniciativa de ley.

El documento presentado por Bernie Sanders y Greg Casar también contempla que Estados Unidos establezca una política internacional para promover acuerdos con otros países que ayuden a frenar la los modelos avanzados de IA.