Bélgica, nación integrante de la Unión Europea, dio a conocer que se suma a la lista de países que reconocen a Palestina como un Estado independiente.
Maxime Prévot, ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, precisó que presentarán su postura a favor de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se llevará a cabo este mes de septiembre.
Además, el funcionario compartió que Bélgica impondrá sanciones al gobierno de Israel, en tanto el conflicto en la Franja de Gaza continúe.
Bélgica se suma a los países que reconocen a Palestina como Estado y condenan a Hamás
Bélgica informó su decisión de sumarse a la lista de países que reconocen a Palestina como Estado.
Maxime Prévot precisó que se trata de una decisión conjunta con los gobiernos de Francia y Arabia Saudita, quienes condenan la postura expansionista de Israel mediante sus intervenciones militares, así como sus políticas de colonización.
El ministro señaló que su decisión es irrevocable, por lo que Bélgica reconocerá a Palestina como un Estado ante la escena internacional.
No obstante, Maxime Prévot indicó que Bélgica es consciente de los ataques terroristas de Hamás, perpetrados el 7 de octubre de 2023, por lo que condenaron a este grupo político y paramilitar.
Por tal motivo Bélgica reiteró su postura de pedir medidas en la Unión Europea contra Hamás, así como acciones para combatir el antisemitismo promovido por el gobierno de Israel.