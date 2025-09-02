Bélgica, nación integrante de la Unión Europea, dio a conocer que se suma a la lista de países que reconocen a Palestina como un Estado independiente.

Maxime Prévot, ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, precisó que presentarán su postura a favor de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se llevará a cabo este mes de septiembre.

Además, el funcionario compartió que Bélgica impondrá sanciones al gobierno de Israel, en tanto el conflicto en la Franja de Gaza continúe.

Bélgica se suma a los países que reconocen a Palestina como Estado y condenan a Hamás

Bélgica informó su decisión de sumarse a la lista de países que reconocen a Palestina como Estado.

Maxime Prévot precisó que se trata de una decisión conjunta con los gobiernos de Francia y Arabia Saudita , quienes condenan la postura expansionista de Israel mediante sus intervenciones militares, así como sus políticas de colonización.

El ministro señaló que su decisión es irrevocable, por lo que Bélgica reconocerá a Palestina como un Estado ante la escena internacional.

No obstante, Maxime Prévot indicó que Bélgica es consciente de los ataques terroristas de Hamás, perpetrados el 7 de octubre de 2023, por lo que condenaron a este grupo político y paramilitar.

Por tal motivo Bélgica reiteró su postura de pedir medidas en la Unión Europea contra Hamás, así como acciones para combatir el antisemitismo promovido por el gobierno de Israel.