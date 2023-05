La inflación alcanzó niveles estratosféricos en un país sudamericano, ¿Argentina en crisis? Este factor económico registró su mayor aumento en las últimas tres décadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo de Argentina informó que la inflación en dicho país mostró un incremento de los precios al consumidor del 8.4% en abril de 2023, sumando así un 108.8% en los últimos 12 meses, el mayor aumento en tres décadas.

Las cifras que presento el Indec revelan los siguientes aumentos:

El dólar cotizó en 238.50 pesos argentinos el 12 de mayo de 2023 , mientras que el dólar “blue”, en el mercado negro, alcanzó la cifra de 474 pesos. La inflación es uno de los mayores problemas que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló del tema de la inflación durante una entrevista para Radio 10. Entonces explicó que “el objetivo es frenar la inflación de algún modo” y consideró el tema como “muy serio y difícil”.

“Se cree que toda suba va a repercutir en los precios, pero luego el dólar baja pero los precios no bajan”, en ese sentido, “opera en la cabeza de la población como si fuera que en cada suba del dólar va a haber una disparada”, dijo.

Durante la entrevista, el presidente de Argentina apuntó hacia los responsables de la crisis económica en el país:

“Los que generan inestabilidad en la Argentina son los poderes concentrados que tienen sus voceros en la oposición (...) Ese es el problema que tiene la Argentina en la estabilidad económica y para gobernar. No está en el Frente de Todos el problema. No me van a convencer de lo contrario”.

