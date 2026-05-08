Las apuestas realizadas entre los meses de marzo y abril por la caída del petróleo llegaron a 7 mil millones de dólares, situación que ya derivó en una investigación en Estados Unidos.

La millonaria apuesta llamó la atención luego de superar a la anterior, hecha por 2 mil 600 millones de dólares, y por coincidir con los anuncios de Donald Trump sobre Irán.

Ambas situaciones llevaron a la CFTC a investigar si alguien del entorno de Donald Trump aprovecha su cercanía para acceder a información no pública y obtener beneficios económicos.

dolares (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

La CFTC investiga las apuestas por 7 mil mdd en ICE y CME

De acuerdo con Reuters, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) investigaría al círculo de Donald Trump tras la apuesta de 7 mil millones de dólares por la caída del petróleo.

Según la investigación, las apuestas se realizaron en dos importantes bolsas que manejan el comercio de futuros de petróleo y combustibles de referencia a nivel mundial:

La Intercontinental Exchange (ICE)

La Chicago Mercantile Exchange (CME)

Sin embargo, hasta el momento, no se ha logrado identificar quién hizo las apuestas, distribuidas entre varias bolsas y diferentes tipos de combustibles y derivados, ni si provenían de Estados Unidos o de otros países.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Julia Demaree Nikhinson / AP)

Circulo de Donald Trump en la mira por apuesta de caída del petróleo

La primera apuesta sospechosa ocurrió el 23 de marzo, justo antes de que Donald Trump anunciara el aplazamiento de ataques contra infraestructura energética de Irán, lo que provocó una caída en los precios del petróleo.

El mismo patrón, según el reporte, se repitió en otras fechas: